ООН б'є на сполох: кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на третину

Нагадаємо, російські загарбники під час масованого удару по Україні в четвер, 16 жовтня, атакували територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ балістичними ракетами. В результаті атаки є загиблі і поранені.

Раніше російські окупанти вже неодноразово атакували навчальні підрозділи ЗСУ, а також полігони, де навчають українських захисників.

Зокрема, 22 червня росіяни вдарили по тренувальному полігону однієї з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок такої атаки були загиблі та поранені.

Зазначимо, 24 вересня ворог застосував "Іскандери" для обстрілу території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Були втрати серед особового складу.