ООН бьет тревогу: количество жертв среди гражданских в Украине выросло на треть

Напомним, российские захватчики во время массированного удара по Украине в четверг, 16 октября, атаковали территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Ранее российские оккупанты уже неоднократно атаковали учебные подразделения ВСУ, а также полигоны, где обучают украинских защитников.

В частности, 22 июня россияне ударили по тренировочному полигону одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате такой атаки были погибшие и раненые.

Отметим, 24 сентября враг применил "Искандеры" для обстрела территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. Были потери среди личного состава.