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В ООН анонсували спроби продовжити "зернову угоду" найближчими днями

Фото: в ООН анонсували спроби продовжити "зернову угоду" найближчими днями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спроби щодо продовження експорту зерна з України Чорним морем продовжуватимуться найближчими днями.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Гріффітс не уточнив, коли саме продовжуватимуться спроби продовження "зернової угоди". При цьому її дія завершується 18 травня.

"Продовження Чорноморської ініціативи критично важливе, як і відданість сторін її безперебійному та ефективному функціонуванню. Ми продовжуватимемо закликати всіх виконувати свої обов'язки, оскільки світ уважно стежить за нами", - зазначив заступник генсека ООН.

Нагадаємо, 11 травня у Туреччині проходили переговори щодо продовження "зернової угоди". За підсумками обговорень турецьке Міноборони зазначало, що було погоджено продовження переговорів та "досягнуто певного прогресу".

Також ми писали, що Росія загрожує припинити існування "зернової угоди", якщо її вимоги не виконають.

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