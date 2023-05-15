В ООН анонсировали попытки продлить "зерновую сделку" в ближайшие дни

Попытки в вопросе продления экспорта зерна из Украины по Черному морю продолжаться в ближайшие дни.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.