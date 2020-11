На грани голода могут оказаться 130 млн человек, - ООН

К концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием. Ухудшила ситуацию пандемия коронавируса.

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.

По его словам, голод растет снова.

"Голод - это безобразие в мире изобилия. В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", написал Гутерреш.

Hunger is an outrage in a world of plenty.



