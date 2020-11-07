ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еще 16 странам угрожает голод населения, - ООН

Женева, Суббота 07 ноября 2020 14:51
Еще 16 странам угрожает голод населения, - ООН
Фото: человек с с хлебом в руках (realtribune.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Критическая ситуация с голодом населения фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. В этих странах также происходят вооруженные конфликты, что усугубляет ситуацию.

Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на отчет международной организации продовольствия FAO, входящей в структуру ООН.

Еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста острого голода. Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

"Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы", - заявила директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.

Напомним, в ООН говорили, что более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом после взрыва в порту Бейрута.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире голод

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь