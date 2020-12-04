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ООН: у 2021 році може статися найсерйозніша за 75 років гуманітарна криза

Нью-Йорк, П'ятниця 04 грудня 2020 20:43
ООН: у 2021 році може статися найсерйозніша за 75 років гуманітарна криза
Фото: ООН (flickr.com/un_photo)
Автор: РБК-Україна

В ООН вважають, що наступний рік може стати катастрофічним за останні 75 років. Причиною називають зростання кількості людей, які знаходяться на межі голодної смерті.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, виступаючи на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН по боротьбі з коронавірусом.

За його словами, з-за пандемії кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла зі 135 до 270 млн.

"Судячи з ситуації на цей час, 2021 рік може стати катастрофічним. 2021 рік може стати роком самої серйозної гуманітарної кризи з моменту заснування ООН", - заявив Бізлі.

У зв'язку з цим він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу на фінансування боротьби з голодом і з причинами, що спричиняють міграцію.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують виявитися 130 млн осіб.

Крім того, критична ситуація з голодом населення фіксується в Буркіна-Фасо, Нігерія, Південному Судані та Ємені. У цих країнах також відбуваються збройні конфлікти, що погіршує ситуацію.

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