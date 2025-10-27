UA

Онучка Софії Ротару показала стильний верхній одяг на осінь 2025

Онука Ротару Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Катерина Собкова

Онучка легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко поділилася новими фото, на яких продемонструвала актуальні осінні тренди верхнього одягу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Які "луки" вибрала онучка Ротару

Молодша представниця сім'ї Ротару вже не вперше привертає увагу шанувальників своєю елегантністю і відчуттям стилю, а тепер вона показала, як поєднувати комфорт і модні тенденції.

Перший образ - зі шкіряною курткою

Софія постала в стильній об'ємній шкіряній куртці oversize коричневого кольору з широким відкладним коміром.

Подібні моделі, особливо у вінтажному або поношеному стилі, залишаються одним з головних трендів осені 2025, адже надають образам недбалої елегантності.

Куртка поєднується з укороченою джинсовою сорочкою та широкими джинсами. Такий комплект має стильний і сучасний вигляд, поєднуючи вуличну моду і класику деніму.

Свій "лук" вона завершила місткою сумкою оливкового відтінку від всесвітньо відомого бренду.

Софія Євдокименко показала образ із джинсами та шкіряною курткою (скриншот)

Другий "лук" - з класичним пальтом

Для другого образу онука Ротару обрала довге вовняне пальто класичного крою світло-коричневого відтінку, схожого на колір "верблюжої вовни".

Пальто має чіткі лінії плечей і двобортну застібку, що робить його універсальним і елегантним варіантом для осені.

Щоб завершити образ, Софія доповнила його білим базовим лонгслівом, злегка розкльошеними джинсами з підворотами внизу і туфлями-човниками на підборах.

Така стилізація створює гармонійний баланс між повсякденним і класичним стилем: джинси надають легкості та комфорту, а пальто і взуття на підборах підкреслюють витонченість образу.

Внучка Ротару задає тренди (скриншот)

Таким чином, Софія Євдокименко демонструє два ключові тренди осені у верхньому одязі: об'ємний шкіряний бомбер і класичне довге вовняне пальто.

Обидва варіанти ідеально підходять для сучасних міських образів, поєднуючи комфорт і стиль.

