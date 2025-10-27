Внучка Софии Ротару показала стильную верхнюю одежду на осень 2025

Какие "луки" выбрала внучка Ротару

Младшая представительница семьи Ротару уже не в первый раз привлекает внимание поклонников своей элегантностью и ощущением стиля, а теперь она показала, как сочетать комфорт и модные тенденции.

Первый образ - с кожаной курткой

София предстала в стильной объемной кожаной куртке oversize коричневого цвета с широким отложным воротником.

Подобные модели, особенно в винтажном или поношенном стиле, остаются одним из главных трендов осени 2025, ведь придают образам небрежной элегантности.

Куртка сочетается с укороченной джинсовой рубашкой и широкими джинсами. Такой комплект выглядит стильно и современно, сочетая уличную моду и классику денима.

Свой "лук" она завершила вместительной сумкой оливкового оттенка от всемирно известного бренда.

София Евдокименко показала образ с джинсами и кожаной курткой (скриншот)

Второй "лук" - с классическим пальто

Для второго образа внучка Ротару выбрала длинное шерстяное пальто классического кроя светло-коричневого оттенка, похожего на цвет "верблюжьей шерсти".

Пальто имеет четкие линии плеч и двубортную застежку, что делает его универсальным и элегантным вариантом для осени.

Чтобы завершить образ, София дополнила его белым базовым лонгсливом, слегка расклешенными джинсами с подворотами внизу и туфлями-лодочками на каблуках.

Такая стилизация создает гармоничный баланс между повседневным и классическим стилем: джинсы придают легкость и комфорт, а пальто и обувь на каблуке подчеркивают изящество образа.

Внучка Ротару задает тренды (скриншот)

Таким образом, София Евдокименко демонстрирует два ключевых тренда осени в верхней одежде: объемный кожаный бомбер и классическое длинное шерстяное пальто.

Оба варианта идеально подходят для современных городских образов, объединяя комфорт и стиль.