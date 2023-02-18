Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку

"У грудні минулого року був затверджений новий Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом. Зміни до переліку затверджуються за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

"Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях", - додали у Мінреінтеграції.

Право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території: