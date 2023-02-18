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Які соцвиплати у 2023 році продовжуються автоматично: відповідь уряду

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Субота 18 лютого 2023 12:00
Які соцвиплати у 2023 році продовжуються автоматично: відповідь уряду Фото: у Кабміні розповіли, які соціальні виплати у 2023 році в Україні продовжаться автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кабміні розповіли, які соціальні виплати у 2023 році в Україні продовжаться автоматично, та які потрібно продовжувати в органах соцзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що з 1 січня соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії військового стану плюс один місяць після його завершення. Однак в окремих випадках одержувачам допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги.

Для кого соцвиплати цього року продовжуються автоматично?

  • дітям у складних життєвих обставинах (над якими здійснюють опіку чи піклування, хворим на тяжкі захворювання, які мають інвалідність тощо);
  • громадянам, які не мають права на пенсію та/або особам з інвалідністю, які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб;
  • громадянам, які мають допомогу на проживання ВПО;
  • працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Кому необхідно звернутися до соцслужби для продовження виплат?

  • малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей;
  • особам, які отримували тимчасову допомогу по досягненню загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

При цьому в Кабміні зазначили, що особам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де продовжуються бойові дії, не потрібно звертатися до органів соцзахисту для продовження виплат. У таких випадках продовження відбувається автоматично без звернення.

Нагадаємо, в Україні змінили порядок отримання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців.

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