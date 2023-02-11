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Якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн: перелік

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Субота 11 лютого 2023 22:45
Якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн: перелік Фото: якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому - за допомогою додатку "Дія" та на відповідному вебпорталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Завдяки цифровізації держпослуг у додатку "Дія‎" внутрішні переселенці можуть:

  • отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян);
  • змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб);
  • скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).

Онлайн оформлення забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО на порталі "Дія" можуть подати заявку на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам"‎, яка реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

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