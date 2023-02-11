Якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн: перелік
Внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому - за допомогою додатку "Дія" та на відповідному вебпорталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Завдяки цифровізації держпослуг у додатку "Дія" внутрішні переселенці можуть:
- отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян);
- змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб);
- скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).
Онлайн оформлення забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.
Також ВПО на порталі "Дія" можуть подати заявку на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам", яка реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.
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