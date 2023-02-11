Якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн: перелік

Внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому - за допомогою додатку "Дія" та на відповідному вебпорталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також ВПО на порталі "Дія" можуть подати заявку на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам"‎, яка реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

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