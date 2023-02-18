Обновлен список территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке

"В декабре прошлого года был утвержден новый Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные российской федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам осуществляются выплаты", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что этот список периодически обновляется соответствующим приказом. Изменения в список утверждаются по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

"Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях", - добавили в Минреинтеграции.

Право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, которые включены в перечень как территории: