Обновлен список территорий в зоне боевых действий и в оккупации: кто в списке

В Украине обновили перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"В декабре прошлого года был утвержден новый Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные российской федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам осуществляются выплаты", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции отметили, что этот список периодически обновляется соответствующим приказом. Изменения в список утверждаются по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
"Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях", - добавили в Минреинтеграции.
Право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, которые включены в перечень как территории:
Напомним, что внутренние переселенцы могут воспользоваться административными услугами от государства, не выходя из дома - с помощью приложения "Дія" и на соответствующем вебпортале.
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