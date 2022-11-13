Оновлена карта бойових дій: на Донбасі зберігається складна ситуація

Сватівський напрямок

На цій ділянці фронту серйозні зміни не фіксуються. В одному з населених пунктів російські загарбники внаслідок штурмових дій українських сил зазнали відчутних втрат у живій силі - було ліквідовано значну кількість особового складу.

Ситуація на Донбасі

На Бахмутському та Авдіївському напрямах зберігається складна ситуація. Противник не припиняє атаки.

Зауважується, що велика активність на фронті останніми днями спостерігається в районі н.п. Спірне, де "сіра зона" була розширена через геолокування недавно підбитої техніки ЗСУ.

Східна частина села Первомайське через ворожі штурми "стерта з лиця землі", окупанти проводять атаки з боку Пісок та Невельського.

Крім того, складна ситуація між Опитним і Водяним. За даними ресурсу, передові загони російських загарбників зайшли на південно-західній околиці Опитного. Наразі противник намагається пробити виступ між цими населеними пунктами, що може спровокувати відхід сил ЗСУ з Опитного.

Триває стирання з лиця землі Павлівку, де окупанти змогли захопити ще одну вулицю. Якщо не станеться змін ситуації, що в селі нашим військовим нема де закріплюватись.

Під Мар'їнкою ворожі сили зупинено кілька днів тому.

На Херсонському напрямку

На Херсонщині після звільнення українськими військовими правобережної частини регіону аж до виходу до узбережжя Дніпра зміни на фронті не фіксуються.