Наєв перевірив готовність ЗСУ до можливого вторгнення на північному напрямку

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

За словами Наєва, він перевірив, наскільки злагоджений особовий склад, чи знають командири, як правильно управляти підлеглими і як вони діятимуть у разі необхідного посилення.

Перевірка здійснювалася під час проведення навчань, за сценарієм яких ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. При цьому наші солдати стримали загарбників, відбивши спроби штурму за підтримки артилерії.

Наєв зазначив, що за результатами навчань бійці ЗСУ підтвердили свою боєздатність, професійну майстерність та всі необхідні навички.

"Ця готовність підтримується щодня і у разі потреби її буде посилено шляхом виділення додаткових сил і коштів", - додав командувач об'єднаними силами ЗСУ.

При цьому наголошується, що також пройшла перевірка одного з підрозділів прикордонників, які виконують завдання щодо охорони держкордону на водній ділянці, яка розділяє Україну та Білорусь.

"Для того щоб бачити в реальному режимі часу дії збройних сил і прикордонної служби РБ, тут організовано постійне патрулювання. Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками за відповідними правилами. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на день. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовуються квадрокоптери", - розповів Наєв, додавши, що на цій ділянці вже звели фортифікаційні споруди.