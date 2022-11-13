Обновлена карта боевых действий: на Донбассе сохраняется сложная ситуация

Сватовское направление

На этом участке фронта серьезные изменения не фиксируются. В одном из населенных пунктов российские захватчики в результате штурмовых действий украинских сил понесли ощутимые потери в живой силе - было ликвидировано значительное число личного состава.

Ситуация на Донбассе

На Бахмутском и Авдеевском направлениях сохраняется сложная ситуация. Противник не прекращает вести атаки.

Отмечается, что большая активность на фронте в последние дни наблюдается в районе н.п. Спорное, где "серая зона" была расширена из-за геолокировки недавно подбитой техники ВСУ.

Восточная часть села Первомайское из-за вражеских штурмов "стерта с лица земли", оккупанты проводят атаки со стороны Песок и Невельского.

Кроме того, сложная ситуация между Опытным и Водяным. По данным ресурса, передовые отряды российских захватчиков зашли на юго-западной окраине Опытного. Сейчас противник пытается пробить выступление между этими населенными пунктами, что может спровоцировать отход сил ВСУ из Опытного.

Продолжается стирание с лица земли Павловку, где оккупанты смогли захватить еще одну улицу. Если не произойдет изменений ситуации, что в селе нашим военным не будет где закрепляться.

Под Марьинкой вражеские силы остановлены уже несколько дней назад.

На Херсонском направлении

В Херсонской области после освобождения украинскими военными правобережной части региона вплоть до выхода к побережью Днепра изменения на фронте не фиксируются.