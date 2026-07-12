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Оновлення Кабміну: в Раді назвали кандидатів на прем'єра та деталі рішення

15:27 12.07.2026 Нд
2 хв
На місце прем'єра розглядають кількох чинних міністрів
aimg Дмитро Левицький
Фото: Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну і новий напрямок роботи для прем'єра Юлії Свириденко. Замість неї на посаду очільника уряду розглядають відразу декількох кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Ольгу Василевську-Смаглюк та нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Чому оновлюють Кабмін

Як пояснював Зеленський, Україна змінює свою політичну стратегію, а це потребує кадрових змін. Зокрема, оновлення Кабмін та заміну керівників правоохоронних органів.

Водночас, за словами Железняка, у межах оновлення Кабмін відбудеться зміна багатьох чинних міністрів. І зміни зачеплять не лише уряд.

Що буде зі Свириденко

Президент запропонував Свириденко очолити інший напрямок роботи в одній з ключових держав-партнерів. За словами Железняка, йдеться про призначення послом в Сполучені Штати. Зараз цю посаду обіймає Ольга Стефанішина.

Як зазначив Железняк, заміна посла - вимушений крок, який ухвалили вчора, 11 липня. Причин нардеп не називає.

Кого розглядають на її місце

За словами Василевської-Смаглюк, на зараз є декілька кандидатів на посаду прем'єра:

  • голова "Нафтогазу" Сергій Корецький;
  • міністра енергетики Денис Шмигаль;
  • міністр оборони Михайло Федоров;
  • мери кількох обласних центрів.

Водночас Железняк зазначає, що найбільш імовірним кандидатом є саме Корецький.

"Зараз це на 95% вже вирішено", - зауважив він.

До слова, після оголошення про оновлення Кабміну президент зустрівся з Корецьким. Він подякував йому за роботу в "Нафтогазі" та обговорив з ним кроки для посилення стійкості держави і забезпечення оновленої політичної стратегії.

Коли можуть звільнити Свириденко

Як зазначив Железняк, голосування Ради щодо звільнення прем'єра може відбутися вже цього тижня, а саме 13 або 14 липня.

Водночас, за словами Василевської-Смаглюк, у вівторок, 14 липня, фракція "Слуги народу" збереться на засідання, щоб обговорити кадрові питання.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом Свириденко зробила заяву про свою роботу в уряді.

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Володимир ЗеленськийЮлія Свириденко