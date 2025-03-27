Оновлення документів у "Резерв+" сьогодні буде недоступне: чому та як довго

Зауважимо, що днями в реєстрі "Оберіг" теж пройшли технічні роботи.

Застосунок "Резерв+"

Нагадаємо, що "Резерв+" - це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, який став електронним кабінетом для призовників, резервістів і військовозобов'язаних, дозволяючи оновлювати облікові дані та отримувати інформацію з реєстру "Оберіг".

Застосунок гарантує точність та актуальність даних, що важливо для ефективного ведення військового обліку.

Зауважимо, що запуск "Резерв+" відбувся у травні минулого року. Спочатку в ньому можна було лише оновлювати облікові дані та отримувати інформацію про мобілізацію, а також створювати спеціальний QR-код. Вже в жовтні 2024 року додали сервіс рекрутингу.

Вже з листопада 2024 року в "Резерв+" з'явилася можливість оформляти відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

РБК-Україна також підготували матеріал про функції та можливості застосунку.

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