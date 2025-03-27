Обновление документов в "Резерв+" сегодня будет недоступно: почему и как долго

Заметим, что на днях в реестре "Оберіг" тоже прошли технические работы.

Приложение "Резерв+"

Напомним, что "Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных, которое стало электронным кабинетом для призывников, резервистов и военнообязанных, позволяя обновлять учетные данные и получать информацию из реестра "Оберіг".

Приложение гарантирует точность и актуальность данных, что важно для эффективного ведения воинского учета.

Заметим, что запуск "Резерв+" состоялся в мае прошлого года. Сначала в нем можно было только обновлять учетные данные и получать информацию о мобилизации, а также создавать специальный QR-код. Уже в октябре 2024 года добавили сервис рекрутинга.

Уже с ноября 2024 года в "Резерв+" появилась возможность оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.

РБК-Украина также подготовили материал о функциях и возможностях приложения.

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