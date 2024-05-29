Обновление данных в ЦПАУ и ТЦК: есть ли разница и какой документ дают

Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦПАУ или ТЦК, выданные в этих учреждениях документы, равнозначны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Какие документы выдают при обновлении данных

По словам Натальи Шамрай, выписка об обновлении данных в ЦПАУ и код из ТЦК - это равнозначные документы.

"Это равнозначный индивидуальный номер, который отражен либо в выписке, полученной в ЦПАУ, либо в "Резерв+", либо это штрих-код, вклеенный в военный билет", - объясняет она.

Важно знать, что в приложении, выписке из ЦПАУ и военном билете есть уникальный номер. Именно по этому номеру идентифицируют военнообязанного.

"Обновив данные одним из трех способов (в приложении "Резерв+", в ТЦК или ЦПАУ), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал", - говорит Шамрай.

Как обновить данные военнообязанного

Приложение "Резерв+"

Загрузите его через App Store или Google Play.

Далее вам предложат авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца.

Затем следует последовательно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.

Проверьте правильность всех данных.

ЦПАУ

Придите в ЦПАУ и предоставьте актуальные данные о себе.

Администратор внесет данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг".

Военнообязанный получит выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.

ТЦК СП