Обновление данных в ЦПАУ и ТЦК: есть ли разница и какой документ дают
Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦПАУ или ТЦК, выданные в этих учреждениях документы, равнозначны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Какие документы выдают при обновлении данных
По словам Натальи Шамрай, выписка об обновлении данных в ЦПАУ и код из ТЦК - это равнозначные документы.
"Это равнозначный индивидуальный номер, который отражен либо в выписке, полученной в ЦПАУ, либо в "Резерв+", либо это штрих-код, вклеенный в военный билет", - объясняет она.
Важно знать, что в приложении, выписке из ЦПАУ и военном билете есть уникальный номер. Именно по этому номеру идентифицируют военнообязанного.
"Обновив данные одним из трех способов (в приложении "Резерв+", в ТЦК или ЦПАУ), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал", - говорит Шамрай.
Как обновить данные военнообязанного
Приложение "Резерв+"
- Загрузите его через App Store или Google Play.
- Далее вам предложат авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца.
- Затем следует последовательно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.
- Проверьте правильность всех данных.
ЦПАУ
- Придите в ЦПАУ и предоставьте актуальные данные о себе.
- Администратор внесет данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг".
- Военнообязанный получит выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.
Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.
ТЦК СП
- Придите в местный ТЦК СП с необходимыми документами: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, медицинские документы, справка об образовании.
- Если у вас есть право на отсрочку от мобилизации, возьмите документы, подтверждающие это.
- Подготовьте медицинские документы. При наличии инвалидности необходимо иметь справку МСЭК.
Раньше мы рассказывали, сколько военнообязанных уже обновили свои данные.
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