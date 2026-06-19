Оновлення Android 17 зламало важливу функцію смартфонів: що відомо

Чому зникають віджети з екранів?

Віджети вже давно стали невіддільною частиною екосистеми Android. Сучасні додатки використовують їх не лише для показу погоди, а й для інтерактиву - наприклад, сервіс Duolingo дає за них додаткові бонуси та енергію.

З усім тим, після переходу на Android 17 користувачі Reddit масово помітили, що корисні інформаційні блоки зникли з робочих столів.

Як виявилося, проблема зачіпає будь-які додатки, зав'язані на системі розподілу профілів. Помилка безпосередньо пов'язана з функцією Work Profile (робочий профіль). Це віртуальний контейнер Android, який відокремлює робочі програми від особистих заради конфіденційності.

Також від збою постраждали користувачі утиліти Island та корпоративного софту Microsoft InTune.

Цікаво, що цей баг не є новим. Перші звіти про проблему з'явилися в Google Issue Tracker ще 26 лютого під час закритого бета-тестування Android 17, проте розробники випустили систему із цією помилкою.

Офіційна реакція розробників

Представники Google вже відреагували на скарги власників смартфонів і визнали наявність технічного збою.

"Ми знаємо про баг, який зачепив користувачів робочих профілів (Work Profile). Виправлення буде випущено у найближчому оновленні програмного забезпечення", - заявив речник Google.

Як вирішити проблему зараз?

Поки офіційний патч перебуває в розробці, спільнота техноентузіастів знайшла кілька тимчасових варіантів вирішення проблеми:

Вимкнення робочого профілю: якщо повністю деактивувати Work Profile, звичайні віджети повертаються на екран (проте після повторного ввімкнення вони знову зникнуть).

Зміна налаштувань у Microsoft InTune: користувачі помітили, що зміна параметра "Дозволити віджети з програм робочого профілю" зі значення "Увімкнено" на "Не налаштовано" прибирає баг.

Перезавантаження: деяким користувачам допомагає звичайний перезапуск смартфона відразу після відновлення профілю.