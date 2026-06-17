Google збирає дата-центр зі старих Pixel: як це працює

Дослідники з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго за підтримки Google знайшли спосіб збирати невеликі дата-центри зі старих смартфонів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google Research .

Мобільні процесори проти великих серверів

В основу дослідження закладено факт, що сучасні смартфони вже мають ядра з однопотоковою продуктивністю на рівні або навіть вище, ніж у потужних серверних процесорів. Головна перевага серверів тепер - не швидкість окремого ядра, а більша кількість ядер і значно більші обсяги пам’яті.

Розробники створили технологію так званого "телефонного кластерного обчислення". Початковий тест системи з 20 старих телефонів підтвердив життєздатність ідеї - міні-вузол успішно впорався з хмарними навантаженнями для понад 75 студентів університету.

Тепер автори проєкту масштабують систему до кластера з 2 000 смартфонів Pixel. За даними розробників, така мережа еквівалентна 50 стандартним серверам, однак коштує значно дешевше і споживає мінімум енергії.

Як працює дата-центр із телефонів?

Процес перетворення мобільних гаджетів на серверне обладнання виявився складнішим за просте з'єднання дротів:

Зі смартфонів повністю видаляють дисплеї, камери та акумулятори.

Залишаються лише "голі" материнські плати з процесором та пам'яттю.

Плати об'єднують в єдину локальну мережу.

Керування системою відбувається через операційну систему Linux.

Оскільки Android базується на Linux, оптимізація ПЗ для розподілу реальних обчислювальних завдань не викликала значних труднощів. Повноцінний запуск великої системи заплановано вже на осінь 2026 року.

Чому це важливо для індустрії?

Головним рушієм для пошуку альтернативних потужностей став стрімкий розвиток ШІ-технологій. Попит на ШІ-сервіси зріс настільки, що Google змушена інвестувати близько 80 мільярдів доларів у розширення своєї інфраструктури.

Через шалений попит на ШІ світ охопила апаратна криза - оперативна пам'ять та графічні карти значно подорожчали. Це підняло ціни на всю споживчу техніку: ноутбуки, консолі та нові смартфони.

Використання вживаних гаджетів як альтернативних дата-центрів допоможе частково зняти навантаження з ринку заліза, утилізувати мільйони тонн небезпечного електронного сміття та знизити вартість базових обчислень для користувачів.