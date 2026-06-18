Новий конкурент Galaxy Z Flip: Huawei готує потрійний складаний смартфон

Huawei запатентувала унікальний смартфон, який поєднує у собі переваги вертикального телефона-розкладачки та механіку потрійного складання.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на оприлюднений патент від Huawei .

Новий погляд на компактність

Після успішного релізу моделі Mate XT, яка горизонтально розгортається у повноцінний планшет, Huawei взялася за розширення портфоліо гнучких пристроїв.

Свіжі патентні документи, оприлюднені аналітиками xleaks7, описують гаджет, що концептуально схожий на серію Galaxy Z Flip від Samsung, однак складається не навпіл, а втричі.

Huawei розробляє вертикальний телефон із двома шарнірами (скриншот: патент Huawei)

Корпус майбутньої новинки складатиметься з трьох окремих сегментів, з'єднаних двома шарнірами. Вони працюють у протилежних напрямках.

У повністю закритому стані товщина телефона збільшується втричі, а за своїми габаритами він нагадуватиме класичну пачку цигарок. Проте у розгорнутому вигляді користувач отримає екстремально витягнутий і довгий вертикальний дисплей.

Унікальна конструкція екрана та камер

Інженери Huawei заклали у патент кілька оригінальних рішень, які допоможуть зменшити вартість виробництва та спростити конструкцію:

Відмова від зовнішнього екрана. Завдяки зет-подібному механізму складання частина великого гнучкого екрана у закритому стані залишається зовні. Вона виконує роль додаткового інформаційного дисплея, що позбавляє потреби встановлювати окрему зовнішню матрицю.

Гнучка камера. Головний модуль камер розташований у верхньому сегменті. Його позиція продумана так, щоб об'єктиви можна було використовувати як для звичайного знімання, так і для селфі, просто підлаштовуючи кут нахилу шарніра.

Huawei ховає камеру та екран у новий потрійний складаний смартфон (скриншот: патент Huawei)

Баланс ваги. Середня частина корпусу віддана під материнську плату та ключову електроніку, а нижній сегмент виступає противагою для зручного тримання розгорнутого пристрою в одній руці.

Наразі розробка перебуває на стадії офіційно зареєстрованого патенту. З усім тим, точні терміни появи комерційної версії вертикального триплексного смартфона на ринку поки залишаються невідомими.