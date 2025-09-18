Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України після жахливого старту в кваліфікації ЧС

Чергове падіння "синьо-жовтих"

У попередній версії рейтингу, що був опублікований 10 липня, Україна посідала 26-ту сходинку. Тоді вона втратила одну позицію та вилетіла з топ-25.

Цього разу "синьо-жовті" опустилися вже на два місця – і тепер вони 28-і. Наша збірна пропустила вперед Канаду та Туреччину. У залік пішли два матчі, які підопічні Сергія Реброва провели між оновленнями рейтингів: проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1) – на старті кваліфікації ЧС-2026.

Опоненти українців по групі D відбору чемпіонату світу займають такі позиції: Франція – 2-га (піднялась на 1 місце), Ісландія – 74-та (без змін), Азербайджан – 124-й (втратив 2 позиції).

Зазначимо також, що серед представників УЄФА українська команда - 14-та.

Зміни у топ-10: Аргентина втратила лідерство

Суттєві зміни сталися в чільній десятці. Головна з них – зміна лідера. Збірна Аргентини, яка очолювала список, скотилась на 3-тю сходинку. А попереду – дві європейські команди – Іспанія та Франція.

Також опустилася на одну сходинку (з 5-ї на 6-ту) команда Бразилії. Натомість поліпшили свої показники Португалія, Хорватія та Італія.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 18 вересня

Іспанія – 1875,37 Франція – 1870,92 Аргентина – 1870,32 Англія – 1820,44 Португалія – 1779,55 Бразилія – 1761,6 Нідерланди – 1754,17 Бельгія – 1739,54 Хорватія – 1714,2 Італія – 1710,06

...28. Україна – 1543,06

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).