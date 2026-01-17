Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено

Під час комендантської години тепер дозволено:

пішки або приватним транспортом, у тому числі таксі, прямувати до "Пунктів незламності" або додому,

це стосується й випадків, коли люди повертаються з поїздів, що прибули із запізненням у нічний час.

"Комендантська година не скасовується, але з’являються необхідні винятки для людей", - зазначив Ткаченко.

"Пункти незламності" відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду та гарячий чай.

Водночас у місті посилюють заходи безпеки та патрулювання.

Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу,

військовозобов’язаним - військово-облікові документи.

"Безпека залишається пріоритетом, усі рішення реалізуються під контролем сил безпеки", - наголошують у міській владі.

Крім того, триває постійна перевірка "Пунктів незламності", аби вони були реально працюючими місцями допомоги, а не лише формальними позначками на мапі.