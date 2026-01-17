UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено

Фото: Пункти Незламності в Києві відтепер можуть працювати цілодобово (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Києві запровадили оновлені правила комендантської години, які передбачають важливі винятки для мешканців столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Під час комендантської години тепер дозволено:

  • пішки або приватним транспортом, у тому числі таксі, прямувати до "Пунктів незламності" або додому,
  • це стосується й випадків, коли люди повертаються з поїздів, що прибули із запізненням у нічний час.

"Комендантська година не скасовується, але з’являються необхідні винятки для людей", - зазначив Ткаченко.

"Пункти незламності" відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду та гарячий чай.

Водночас у місті посилюють заходи безпеки та патрулювання.

Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:

  • документ, що посвідчує особу,
  • військовозобов’язаним - військово-облікові документи.

"Безпека залишається пріоритетом, усі рішення реалізуються під контролем сил безпеки", - наголошують у міській владі.

Крім того, триває постійна перевірка "Пунктів незламності", аби вони були реально працюючими місцями допомоги, а не лише формальними позначками на мапі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що послаблення комендантської години можливе в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.

Зокрема, 16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни, які надають обласній владі право встановлювати більш гнучкі умови дії комендантської години в період енергетичної кризи.

В Києві наразі фіксують одну з найскладніших ситуацій з електропостачанням та теплом.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПункт незламностіКомендантська годинаЕнергетична блокада