Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено

У Києві запровадили оновлені правила комендантської години, які передбачають важливі винятки для мешканців столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Під час комендантської години тепер дозволено:
"Комендантська година не скасовується, але з’являються необхідні винятки для людей", - зазначив Ткаченко.
"Пункти незламності" відтепер можуть працювати цілодобово. Йдеться як про муніципальні локації, так і про заклади відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду та гарячий чай.
Водночас у місті посилюють заходи безпеки та патрулювання.
Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:
"Безпека залишається пріоритетом, усі рішення реалізуються під контролем сил безпеки", - наголошують у міській владі.
Крім того, триває постійна перевірка "Пунктів незламності", аби вони були реально працюючими місцями допомоги, а не лише формальними позначками на мапі.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що послаблення комендантської години можливе в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.
Зокрема, 16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни, які надають обласній владі право встановлювати більш гнучкі умови дії комендантської години в період енергетичної кризи.
В Києві наразі фіксують одну з найскладніших ситуацій з електропостачанням та теплом.