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Оновлена реактивна “Герань” отримала нову оптичну навігацію та двигун, - ГУР

09:40 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ГУР розкрило, як росіяни переробили “Герань-4” (Getty Images)

Росіяни восени почали застосовувати оновлені “Герань-4” з новою навігацією та бойовою частиною для мостів і ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало на порталі War&Sanctions подробиці про нову версію російських реактивних дронів “Герань-4”. За даними розвідки, ворог почав застосовувати її восени цього року.

Що змінилося в навігації

В оновленій “Герані-4” з'явився новий блок “МОХ”. Його основа - високоточний магнітоіндуктивний датчик (магнітометр) PNI5GA американської компанії PNI Sensor.

Блок працює разом з інерціальним навігаційним модулем SADRA. Він зменшує дрейф його гіроскопів і підвищує точність автономної навігації дрона.

Окрім супутникової та інерціальної навігації, росіяни додали ще одну автономну систему - “Сусанін”. Це оптико-електронна кореляційна система. Вона порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним, яке завантажене в пам'ять комп'ютера.

Так дрон тримається маршруту від точки пуску до точки прицілювання. Таку саму систему використовують і на нових дронах “Герань-5” версії К5.

Нова бойова частина та двигун

Для ефективного ураження мостових конструкцій і опор повітряних ЛЕП ворог почав застосовувати нову бойову частину КРСН. Це кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження, яке перерізає ціль кумулятивним струменем.

Китайський турбореактивний двигун Telefly замінили на локалізований в Алабузі аналог російського виробництва.

Решта електронних блоків і компонентів залишилася без змін, як і в попередніх “Геранях”.

Нагадаємо, що Росія, ймовірно, раніше почала цьогорічну кампанію ударів по енергетиці.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Москва хоче вдарити по вже пошкодженій системі, поки Україна не посилила захист від нових балістичних ракет і реактивних дронів.

Також ми писали, що Україна розробила нову малу ракету “Ніка” для збиття реактивних дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що систему готують до випробувань, а українсько-німецький перехоплювач “Спис” уже пройшов успішний тест.

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