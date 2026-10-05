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Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, - Зеленський

00:06 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Україна розробила нову малу ракету "Ніка", яку планують використовувати для збиття російських реактивних безпілотників типу "Шахед". Наразі систему готують до випробувань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, паралельно Україна вже має позитивні результати випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач "Спис". Був позитивний тест", - зазначив президент.

Як Україна захищатиметься від реактивних дронів

Окремо Зеленський розповів про розгортання спеціальних турелей для боротьби з реактивними дронами. За його словами, у столиці України вже встановили понад 12 таких установок. Ще вісім планують додатково розмістити в Київській області.

Пізніше під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент уточнив, що загалом десятки таких турелей встановлять на різних об'єктах.

"Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах, і будемо захищати, як можемо", - сказав Зеленський.

Як відомо, у Києві з візитом 4 жовтня перебував німецький канцлер Фрідріх Мерц. Зеленський заявив, що Україна досі розраховує отримати від Німеччини крилаті далекобійні ракети Taurus і робить для цього все можливе.

Окрім цього, глава держави повідомив, що Україна шукає снаряди для F-16, щоб збивати реактивні дрони РФ. Вже був діалог з Німеччиною та Польщею щодо цього.

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