Обновленная реактивная "Герань" получила новую оптическую навигацию и двигатель, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions подробности о новой версии российских реактивных дронов Герань-4. По данным разведки, враг начал применять ее осенью этого года.

Что изменилось в навигации

В обновленной "Герани-4" появился новый блок "МОХ". Его основа - высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр) PNI5GA американской компании PNI Sensor.

Блок работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA. Он уменьшает дрейф его гироскопов и увеличивает точность автономной навигации дрона.

Кроме спутниковой и инерциальной навигации, россияне добавили еще одну автономную систему - "Сусанин". Это оптико-электронная корреляционная система. Она сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным, которое загружено в память компьютера.

Так дрон держится маршрута от точки пуска до точки прицеливания. Такую же систему используют и на новых дронах "Герань-5" версии К5.

Новая боевая часть и двигатель

Для эффективного поражения мостовых конструкций и опор воздушных ЛЭП враг начал применять новую боевую часть КРСН. Это кумулятивно-режущая специальная нагрузка, которая перерезает цель кумулятивной струей.

Китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили на локализованный в Алабуге аналог российского производства.

Остальные электронные блоки и компоненты остались без изменений, как и в предыдущих "Геранях".

Напомним, что Россия, вероятно, раньше начала кампанию ударов по энергетике в этом году.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Москва хочет ударить по уже поврежденной системе, пока Украина не усилила защиту от новых баллистических ракет и реактивных дронов.