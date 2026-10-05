Обновленная реактивная "Герань" получила новую оптическую навигацию и двигатель, - ГУР

Россияне осенью начали применять обновленные "Герань-4" с новой навигацией и боевой частью для мостов и ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions подробности о новой версии российских реактивных дронов Герань-4. По данным разведки, враг начал применять ее осенью этого года.
В обновленной "Герани-4" появился новый блок "МОХ". Его основа - высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр) PNI5GA американской компании PNI Sensor.
Блок работает вместе с инерциальным навигационным модулем SADRA. Он уменьшает дрейф его гироскопов и увеличивает точность автономной навигации дрона.
Кроме спутниковой и инерциальной навигации, россияне добавили еще одну автономную систему - "Сусанин". Это оптико-электронная корреляционная система. Она сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным, которое загружено в память компьютера.
Так дрон держится маршрута от точки пуска до точки прицеливания. Такую же систему используют и на новых дронах "Герань-5" версии К5.
Для эффективного поражения мостовых конструкций и опор воздушных ЛЭП враг начал применять новую боевую часть КРСН. Это кумулятивно-режущая специальная нагрузка, которая перерезает цель кумулятивной струей.
Китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили на локализованный в Алабуге аналог российского производства.
Остальные электронные блоки и компоненты остались без изменений, как и в предыдущих "Геранях".
Напомним, что Россия, вероятно, раньше начала кампанию ударов по энергетике в этом году.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что Москва хочет ударить по уже поврежденной системе, пока Украина не усилила защиту от новых баллистических ракет и реактивных дронов.
Также мы писали, что Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбития реактивных дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что систему готовят к испытаниям, а украинско-германский перехватчик "Спис" уже прошел успешный тест.