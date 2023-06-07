Оновлена карта війни: ЗСУ просуваються під Бахмутом

Українські військові не припиняють свого просування під Бахмутом, за який бої тривають вже більше 10 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMAP .

За даними карти, українські військові звільняють від російських окупантів територію на півдні та півночі від Бахмута.

Фото: просування українських військових під Бахмутом (скриншот)

Зокрема, просування бійців ЗСУ є на заході від селища Ягідне, яке знаходиться поблизу Бахмута.

Також українські військові відбили позиції у росіян поблизу селища Курдюмівка. Воно розташоване на півдні від Бахмуту.

Просування під Бахмутом

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові та офіційні особи почали заявляти про те, що наші військові відтіснили росіян на окремих ділянках фронту під Бахмутом. Таким чином, вони планують взяти в часткове оточення солдатів ворога, які знаходяться всередині міста.

Коли засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав виведення своїх найманців з населеного пункту, українські військові на якийсь час припинили своє просування, оскільки виконували інші бойові завдання.

В останні дні, за словами представників Міноборони та українських військових, просування у районі міста відновивлося. При цьому прокремлівські пропагандисти почали активно розповсюджувати фейки про початок українського контрнаступу.