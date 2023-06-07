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Обновленная карта войны: ВСУ продвигаются под Бахмутом

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Среда 07 июня 2023 19:40
Обновленная карта войны: ВСУ продвигаются под Бахмутом Иллюстративное фото: ВСУ продвигаются под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не прекращают свое продвижение под Бахмутом, за который бои длятся уже более 10 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские военные освобождают от российских оккупантов территорию на юге и севере от Бахмута.

Фото: продвижение украинских военных под Бахмутом (скриншот)

В частности, продвижение бойцов ВСУ есть на западе от поселка Ягодное, который находится вблизи Бахмута.

Также украинские военные отбили позиции у россиян вблизи поселка Курдюмовка. Он располагается на юге от Бахмута.

Продвижение под Бахмутом

Напомним, несколько недель назад украинские военные и официальные лица начали заявлять о том, что наши военные оттеснили россиян на отдельных участках фронта под Бахмутом. Таким образом они планируют взять в частичное окружение солдат врага, которые находятся внутри города.

Когда основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал вывод своих наемников из населенного пункта, украинские военные на время прекратили свое продвижение, поскольку выполняли другие боевые задачи.

В последние дни, по словам представителей Минобороны и украинских военных, продвижение в районе города возобновилось. При этом прокремлевские пропагандисты начали активно распространять фейки о начала украинского контрнаступления.

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