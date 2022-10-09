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Оновлена карта бойових дій: де просунулися українські військові

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Україна, Неділя 09 жовтня 2022 14:02
Оновлена карта бойових дій: де просунулися українські військові Фото: ЗСУ звільнили село Нова Кам'янка у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують вести наступ на сході та півдні нашої країни. ЗСУ вдалося просунутися в напрямку Сватового та у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState.

Схід

За даними карти, підрозділи ЗСУ продовжують атаки на заході Луганської області на лінії Оскіл-Кремінна. Українські військові зайшли в населений пункт Стельмахівка. Таким чином ЗСУ наблизилися до траси Р07.

Оновлена карта бойових дій: де просунулися українські військові

Південь

Також українські сили мають успіхи у Херсонській області та просуваються до центру регіону. ЗСУ, ймовірно, звільнили населений пункт Нова Кам'янка.

На цій ділянці фронту йдуть активні бої. Проте ЗСУ після успішного та швидкого контрнаступу продовжуються атакувати позиції ворога.

Оновлена карта бойових дій: де просунулися українські військові

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ на Херсонському напрямку звільнили вже 1170 квадратних кілометрів.

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