Обновлена карта боевых действий: где продвинулись украинские военные

Украинские военные продолжают наступление на востоке и юге нашей страны. ВСУ удалось продвинуться в направлении Сватово и Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

Восток По данным карты, подразделения ВСУ продолжают атаки на западе Луганской области на линии Оскол-Кременная. Украинские военные вошли в населенный пункт Стельмаховка. Таким образом ВСУ приблизились к трассе Р07. Юг Также украинские силы имеют успехи в Херсонской области и продвигаются в центр региона. ВСУ, вероятно, освободили населенный пункт Новая Каменка. На этом участке фронта идут активные бои. Однако ВСУ после успешного и быстрого контрнаступления продолжают атаковать позиции врага.