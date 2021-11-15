Онлайн выборы в Украине: в Минцифре оценили реалии и перспективы

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - рассказал изданию первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб.

По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосованию через Интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.

Как рассказала РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в целом, онлайн-голосование - это рискованная идея.

"(Онлайн-голосование - ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", - отметила Ольга Айвазовская.