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Онлайн выборы в Украине: в Минцифре оценили реалии и перспективы

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации заявляют о технической готовности к внедрению онлайн-голосования в Украине. Однако это также и зависит от Центризбиркома и парламента, который должен будет создать соответствующую нормативную базу.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый электорат. Как команда Зеленского будет бороться за голоса молодежи".

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - рассказал изданию первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб.

По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосованию через Интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.

Как рассказала РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в целом, онлайн-голосование - это рискованная идея.

"(Онлайн-голосование - ред.) при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где очень высок уровень доверия к власти достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", - отметила Ольга Айвазовская.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране.

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