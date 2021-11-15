Новый электорат. Как команда Зеленского будет бороться за голоса молодежи

Как и два с лишним года назад, итог следующих президентских и парламентских выборов во многом определит борьба за молодой электорат. О том, как в команде Владимира Зеленского планируют мобилизовать украинскую молодежь, возможно ли снижение избирательного возраста до 16 лет и голосование через интернет – подробнее в материале РБК-Украина.

Успех президентской и парламентской кампаний 2019 года для Владимира Зеленского во многом был основан на голосах молодого электората. На мобилизацию молодежи тогда были потрачены значительные медиаресурсы. Но собеседники РБК-Украина в "зеленом" штабе вплоть до первого тура сомневались: действительно ли молодые украинцы, которые так уверенно поддерживали Зеленского в соцопросах, дойдут до избирательных участков.

Как показала практика – молодежь пришла. И обеспечила Зеленскому сначала уверенную победу во втором туре президентских выборов, а спустя несколько месяцев – и монобольшинство в Верховной раде.

Спустя два с лишним года молодые украинцы, как показывают соцопросы, по-прежнему в массе своей поддерживают Зеленского. Согласно опросу группы "Рейтинг", в возрастной категории до 30 лет он кратно обгоняет своего ближайшего преследователя – Петра Порошенко. А среди 16-17-летних подростков, которых также опросили социологи, перевес и вовсе огромен: 67% у Зеленского против 12% у Порошенко. У всех остальных политиков, как "старых", так и "новых", уровень поддержки среди тинейджеров еще меньше.

"Слуги" в TikTok

Такая электоральная картина может натолкнуть на вполне очевидную идею – к следующим выборам попробовать снизить избирательный возраст до 16 лет, получив дополнительные голоса и размыв показатели других политиков, непопулярных среди подростков.

Как рассказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа", глава молодежного крыла партии, "ЗеМолодежки", Александр Санченко, такая идея действительно обдумывалась ранее, но сейчас ее решили поставить на паузу.

"Это лежит где-то на столе, может, мы в следующем году вернемся к этой идее, по крайней мере начнем дискуссию, услышим, что другие партии думают об этом, насколько общество поддерживает, насколько молодежь сама готова за это бороться", – сказал изданию Санченко.

Концептуально же он поддерживает снижение избирательного возраста. По словам депутата, если у человека в 16 лет появляется паспорт, появляется больше ответственности за свои действия, то это было бы правильно сбалансировать и дополнительными правами, в том числе правом голосовать на выборах.

В "Слуге народа" раздумывают о снижении избирательного возраста (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В мире такая практика уже применяется, хоть и довольно ограниченно. К примеру, возможность голосовать с 16 лет на всех выборах предусмотрена в Австрии и на Мальте. В Шотландии и Уэльсе 16-летние могут участвовать в местных выборах. На днях законопроект о снижении избирательного возраста подали и во Франции.

"Демократия работает хорошо, когда она инклюзивна, чем больше разных групп включены, тем лучше. Тут нет ничего экстраординарного. Избирательный возраст обычно привязан к другим правам: заключать соглашения, работать по найму и т.д. Если вы можете пойти на работу, то почему не можете идти голосовать. Я не отбрасываю такую идею, но не скажу, что она у нас активно где-то обсуждается", – сказала изданию координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Впрочем, против включения украинских подростков в избирательную жизнь есть и очевидные аргументы, в первую очередь – их способность в таком возрасте сделать осознанный выбор.

"Доросла ли Украина до того, чтобы снизить возраст, чтобы молодежь пришла на участки и сделала рациональный выбор, не благодаря тиктоку, а на основе какой-то оценки ситуации – у меня есть сомнения", – сказал РБК-Украина директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

На пути снижения избирательного возраста в Украине есть и главное препятствие – Конституция, где прямо указано, что правом голоса на выборах и референдумах наделяются украинцы, достигшие 18-летнего возраста. С учетом текущей расстановки сил в Раде собрать 300 голосов "за" изменения в Конституцию "слуги народа" скорее всего не смогут – вряд ли кто-то из их прямых конкурентов согласится де-факто "докинуть" им голоса на будущих выборах.

Впрочем, за пару лет, оставшихся до выборов Рады и президента, нынешние 16-17-летние и так получат право голосовать без всяких законодательных изменений. Как и вся остальная украинская молодежь.

Безусловно, подходы к ее агитации партия власти будет выстраивать уже ближе к следующим выборам, в рамках общей концепции будущей кампании. Но с молодыми украинцами в СН пытаются работать уже сейчас.

По словам Александра Санченко, был принят закон об основах молодежной политики, будет создан украинский молодежный фонд, который начнет оказывать грантовую поддержку конкретных проектов. Также были инициативы по улучшению жилищных условий, льготному кредитованию, что особенно актуально как раз для молодых украинцев.

Но главным инструментом выступает "ЗеМолодежка". Как говорит Санченко, она объединяет около 3000 человек во всех регионах страны, отдельные местные лидеры уже являются советникам глав ОГА. Ядро – примерно 23 года, но есть и активисты-школьники, и те, кому уже немного за 30.

"ЗеМолодежка" проводит различные активности, спортивные мероприятия, фестивали урбан-культуры и т.д. "Партия не могла бы делать это, потому что это "несерьезно", а молодежь это делает и таким образом самореализуется", – сказал депутат.

Кроме того, ведется и коммуникационно-просветительская работа: ролики в инстаграме и ютубе с выжимкой главных новостей или, например, объяснениями того, что такое налоги, которые набирают более 100 тысяч просмотров.

Во время кампаний-2019 "зеленая" команда активно привлекала молодежь для работы на выборах: уличной агитации, наблюдения на участках и т.д. Схожие планы есть и сейчас.

"Конечно, мы рассчитываем, что мы сможем опереться на этих людей, когда придет момент выборов, они за время до выборов с нами пройдут уже огонь и воду и медные трубы", – сказал изданию Санченко.

При этом депутат признает: любые активности в рамках "ЗеМолодежки" охватывают лишь активное меньшинство. На более широкую публику можно выйти через цифровые платформы.

Партия власти планирует больше работать с молодыми избирателями через диджитал (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как рассказал РБК-Украина куратор диджитал-направления в "Слуге народа" Максим Максимов, сейчас партия поставила себе несколько задач на обозримую перспективу.

Первая – развивать региональные отделы диджитала, чтобы соцсетями и коммуникациями занимались люди на местах, а не киевское руководство, а также активнее сотрудничать с "ЗеМолодежкой".

Вторая – увеличение присутствия в TikTok и YouTube, чтобы работать там с аудиторией до 25 лет. Хотя, по словам Максимова, в TikTok уже активно проводят время и украинцы возрастом до 35 лет.

"Мы подумали, что современные соцсети типа тиктока и ютуба – это не про веселье и шутки, а скорее про новый подход в диджитал-коммуникациях – про искренность. Поэтому мы решили, что нам нужно пытаться идти в эти соцсети не с какими-то новыми лозунгами, новым контентом, а с новой формой. То есть быть искренними, не бояться шутить над собой, не бояться самоиронии", – сказал изданию Максимов.

Сейчас "Слуга народа" находится на этапе планирования и разработки стратегии TikTok, официальный запуск должен состояться скоро, возможно, уже в этом году. К созданию контента, помимо активистов "ЗеМолодежки", планируют привлекать и народных депутатов.

"У нас есть депутаты, которые также готовы в этом участвовать, не боясь казаться смешными и т.д. У нас есть в том числе и руководство партии, которое, думаю, будет не против в этом всем поучаствовать", – отметил Максимов.

Электронная мотивация

Все эти усилия будут напрасными в контексте следующих выборов, если молодые украинцы в итоге не придут на участки в день голосования и не вбросят бюллетени в урны.

И здесь есть два ключевых момента. Первый – сама мотивация идти на выборы, то есть молодой украинец (как, впрочем, и все остальные избиратели) должен будет ответить себе на вопрос "зачем голосовать?" Второй – технический, относящийся как раз прежде всего к молодому электорату.

Для избирателей пенсионного возраста дойти до участка, постоять в очереди за бюллетенями и к кабинке для голосования – обычно вообще не проблема. Однако молодежь может отпугнуть необходимость потратить пару, а то и больше часов выходного дня для того, чтобы отдать свой голос.

Потенциально такую проблему могло бы решить онлайн-голосование, с ноутбука или даже смартфона. И, по информации РБК-Украина, такая идея обсуждалась на уровне руководства страны, была поставлена задача найти ее техническое решение.

Еще в 2019 году Михаил Федоров обещал, что к следующим президентским выборам украинцы получат возможность голосовать онлайн. Сейчас таких конкретных обещаний во власти стараются избегать.

Про электронные выборы команда Зеленского говорила еще в 2019 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб вопросы на счет онлайн-голосования в основном переадресовал к Центризбиркому и парламенту, который должен будет создать соответствующую нормативную базу.

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", – сказал РБК-Украина Вискуб.

По его словам, на последней международной конференции по электронным выборам, состоявшейся в октябре, стало понятно, что все больше стран склоняются к голосования через интернет. И пандемия коронавируса в этом тоже сыграла свою роль.

Мировой опыт онлайн-голосования довольно ограничен. Так, через интернет можно проголосовать на местных выборах в некоторых регионах Канады. Многочисленные эксперименты по онлайн-голосованию еще с 2003 года проводятся в Швейцарии.

С 2003 по 2017 год возможность онлайн-голосования на отдельных выборах была доступна для проживающих за рубежом французов, потом от этой практики отказались, вернув ее в прошлом году в очень ограниченном формате. По сути, полноценно онлайн-голосование работает только в Эстонии, где насчитывается около миллиона избирателей.

"В целом, онлайн-голосование – это рискованная идея, которую при наличии финансовых и технических возможностей не используют страны развитой демократии, где есть очень высокий уровень доверия к власти, достаточно средств для администрирования процессов, и где есть высокая цифровая активность избирателей", – сказала РБК-Украина Ольга Айвазовская.

Действительно, голосование через интернет сопряжено с множеством рисков. В первую очередь, это возможность давления на выбор избирателя. В украинских реалиях легко представить картину, когда врачи и учителя или работники завода голосуют со своих компьютеров под чутким "присмотром" начальников.

Теоретически такой риск снимает возможность сменить свой выбор: на глазах начальника человек ставит электронную галочку за "нужного" кандидата, потом приходит домой и переголосовывает за того, кого действительно поддерживает.

Подобный подход был применен на последних выборах в российскую Госдуму в ряде регионов страны. И, как вскоре оказалось, с данными переголосовавших избирателей совершались очень подозрительные манипуляции. И в целом, российские онлайн-выборы, особенно в Москве, стали лучшей антирекламой этой технологии.

Мало того, что их считали чуть ли не дольше, чем обычные бумажные бюллетени, так и результат оказался предсказуемым. В 9 из 15 округов города лидировали представители оппозиции, но после добавления онлайн-голосов везде победу одержали кандидаты от власти.

Безусловно, сравнивать уровень админресурса и политической конкуренции в Украине и РФ совершенно некорректно. Но и сказать, что в Украине граждане массово доверяют организаторам выборов, тоже нельзя. "Если у нас народ верит в вышки 5G и чипирование через вакцины, то что он скажет про онлайн-выборы", – отметил в разговоре с изданием один из функционеров "Слуги народа".

Новые инструменты могут и не дать притока молодых избирателей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Отсутствие общественного доверия к онлайн-голосованию – не единственная проблема. Важно еще и обеспечить анонимность каждого голоса. И оградить систему от внешних вмешательств, в первую очередь, российских хакеров. Они "отметились" едва ли не на каждых важных выборах по всему миру в последние годы, а Украина по понятным причинам представляет для Кремля особый интерес.

Но самое важное в контексте этой технологии мобилизации молодежного электората – она, похоже, просто не работает. Многочисленные исследования, в том числе на богатом эстонском опыте, показывают, что онлайн-голосование само по себе не позволяет привлечь к процессу новых избирателей.

Очевидно, главной все же остается не техническая сторона вопроса, а внутренняя мотивация каждого избирателя.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина Алексей Антипович, "старые" политики всех расцветок не привлекают молодых украинцев, поскольку априори не являются для них авторитетами, а их многолетний политический путь ставится им не в заслугу, а наоборот. Тогда как Зеленский на их фоне, фактически, единственный "другой". Но это еще не гарантирует ему успех.

"Какой может быть мотив прийти проголосовать за Зеленского еще раз или даже впервые? Нужны какие-то крючки, которые мобилизируют. Это не может быть "угроза реванша". Какой реванш? Зеленский же при власти. Не может быть "улучшение жизни", потому что молодежь к этому всему по-другому относится. Я не вижу пока, что еще раз может мотивировать людей прийти на участки, как в 2019-ом", – резюмировал Антипович.

Два с лишним года назад "зеленая" команда смогла многократно удивить своих конкурентов и внешних обозревателей неожиданными технологическими ходами. Но сейчас, уже будучи властью, сделать это во многом будет сложнее.