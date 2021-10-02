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Когда украинцы смогут голосовать онлайн: названы сроки

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Киев, Суббота 02 октября 2021 20:34
Когда украинцы смогут голосовать онлайн: названы сроки Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года. Также он раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Запуск 5G, интернет по всей стране, 100% государственных услуг онлайн, Paperless, доля ИТ в ВВП составляет 10% – вот главные приоритеты на 2021-2023 гг, которые ставят перед собой чиновники, депутаты и представители Офиса Президента", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Украина может стать цифровым хабом в Европе и экспортером продуктов для цифрового управления.

Как отметил Федоров, в течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.

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