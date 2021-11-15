Онлайн вибори в Україні: в Мінцифрі оцінили реалії та перспективи

"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через Інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.

Як розповіла РБК-Україна координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.

"(Онлайн-голосування - ред.) при наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.