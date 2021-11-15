RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Онлайн вибори в Україні: в Мінцифрі оцінили реалії та перспективи

Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні. Однак це також і залежить від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен буде створити відповідну нормативну базу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді".

"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через Інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.

Як розповіла РБК-Україна координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.

"(Онлайн-голосування - ред.) при наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив терміни запровадження онлайн голосування в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибориМіністерство цифрової трансформації