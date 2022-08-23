Онлайн из-за войны. Украина собирает саммит Крымской платформы: все подробности

Очередной саммит Крымской платформы состоится сегодня, 23 августа. Мероприятие объединит более 60 участников из разных стран, но в условиях войны в Украине они соберутся онлайн.
Все, что известно о встрече Крымской платформы 2022 - на РБК-Украина.
Украина организовала переговоры Крымской платформы 23 августа - ровно через год после учредительного саммита в Киеве. Однако на фоне российской агрессии мероприятие пройдет в дистанционном режиме.
Трансляция саммита будет доступна на YouTube-канале Крымской платформы.
Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что во время саммита планируют обсудить:
На фоне полномасштабного российского вторжения задачи Крымской платформы стали еще более актуальными. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, своими действиями Россия демонстрирует, насколько острым является вопрос деоккупации Крыма.
В этом году география саммита существенно расширилась за счет стран Африки, Азии, Латинской Америки, а уровень представителей повысился. По словам Дмитрия Кулебы, Крымская платформа становится глобальной.
Второй саммит соберет участников из 60 стран и международных организаций. Около 40 государств будут представлены на уровне президентов и премьер-министров.
Свое выступление на саммите подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Также сообщалось, что к переговорам присоединятся лидеры G7: канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида.
Отметим, что Крымская платформа 2021 собрала 46 делегаций, из них 15 были представлены на высшем уровне и еще 3 - на уровне руководителей международных организаций.
Крымская платформа была создана с целью консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.
Первый саммит платформы состоялся в 2021 году в Киеве и был приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. Его учатсники приняли декларацию, в которой осудили нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование судоходству через Керченский пролив, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.
На переговорах был учрежден координационный механизм по вопросам Крыма. Теперь офис Крымской платформы работает в Киеве на постоянной основе.
Напомним, в МИД объяснили важность переговоров Крымской платформы в этом году. Саммит должен показать, сколько стран поддерживают цели Украины по Крыму.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма, одним из направлений деятельности которого будет работа Крымской платформы.