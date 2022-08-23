Онлайн из-за войны. Украина собирает саммит Крымской платформы: все подробности

Формат саммита

Украина организовала переговоры Крымской платформы 23 августа - ровно через год после учредительного саммита в Киеве. Однако на фоне российской агрессии мероприятие пройдет в дистанционном режиме.

Трансляция саммита будет доступна на YouTube-канале Крымской платформы.

Что на повестке дня

Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что во время саммита планируют обсудить:

роль временно оккупированного Крыма не только в войне РФ против Украины, но и в подрыве безопасности во Азово-Черноморском регионе, и в провоцировании Россией глобального продовольственного кризиса;

дальнейшую совместную реакцию на грубые нарушения россиянами прав человека на полуострове, которые после 24 февраля только усилились;

усиление политики непризнания для нивелирования всех попыток РФ легитимизировать попытку аннексии полуострова.

На фоне полномасштабного российского вторжения задачи Крымской платформы стали еще более актуальными. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, своими действиями Россия демонстрирует, насколько острым является вопрос деоккупации Крыма.

Рекордное число участников

В этом году география саммита существенно расширилась за счет стран Африки, Азии, Латинской Америки, а уровень представителей повысился. По словам Дмитрия Кулебы, Крымская платформа становится глобальной.

Второй саммит соберет участников из 60 стран и международных организаций. Около 40 государств будут представлены на уровне президентов и премьер-министров.

Свое выступление на саммите подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также сообщалось, что к переговорам присоединятся лидеры G7: канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида.

Отметим, что Крымская платформа 2021 собрала 46 делегаций, из них 15 были представлены на высшем уровне и еще 3 - на уровне руководителей международных организаций.

История Крымской платформы

Крымская платформа была создана с целью консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Первый саммит платформы состоялся в 2021 году в Киеве и был приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. Его учатсники приняли декларацию, в которой осудили нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование судоходству через Керченский пролив, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

На переговорах был учрежден координационный механизм по вопросам Крыма. Теперь офис Крымской платформы работает в Киеве на постоянной основе.