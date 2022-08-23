Онлайн через війну. Україна збирає саміт Кримської платформи: всі подробиці

Формат саміту

Україна організувала переговори Кримської платформи 23 серпня – рівно через рік після установчого саміту у Києві. Проте на тлі російської агресії захід пройде у дистанційному режимі.

Трансляція саміту буде доступна на YouTube-каналі Кримської платформи.

Що на порядку денному

Перша заступнця глави МЗС України Еміне Джапарова повідомила, що під час саміту планують обговорити:

роль тимчасово окупованого Криму не лише у війні РФ проти України, а й у підриві безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та у провокуванні Росією глобальної продовольчої кризи;

подальшу спільну реакцію на грубі порушення росіянами прав людини на півострові, які після 24 лютого лише посилились;

посилення політики невизнання для нівелювання всіх спроб РФ легітимізувати спробу анексії півострова.

На тлі повномасштабного російського вторгнення завдання Кримської платформи стали ще більш актуальними. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, своїми діями Росія демонструє, наскільки гострим є питання деокупації Криму.

Рекордна кількість учасників

Цього року географія саміту значно розширилася за рахунок країн Африки, Азії, Латинської Америки, а рівень представників підвищився. За словами Дмитра Кулеби, Кримська платформа стає глобальною.

Другий саміт збере учасників із 60 країн та міжнародних організацій. Близько 40 держав будуть представлені на рівні президентів та прем'єр-міністрів.

Свій виступ на саміті підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також повідомлялося, що до переговорів приєднаються лідери G7: канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та голова уряду Японії Фуміо Кісіда.

Зазначимо, що Кримська платформа 2021 зібрала 46 делегацій, з них 15 були представлені на найвищому рівні і ще 3 - на рівні керівників міжнародних організацій.

Історія Кримської платформи

Кримську платформу було створено з метою консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт платформи відбувся у 2021 році у Києві та був приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Його учасники прийняли декларацію, в якій засудили порушення прав людини в Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання судноплавству через Керченську протоку, зміну демографічної структури півострова шляхом переселення громадян РФ до Криму.

На переговорах було започатковано координаційний механізм з питань Криму. Тепер офіс Кримської платформи працює в Києві постійно.