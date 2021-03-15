Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях
Школам України p "жовтої" і "помаранчевої" зон рекомендують перейти на дистанційне навчання. Освітні установи "червоної" зони вже працюють онлайн.
Рекомендації школам від Міносвіти опублікував e Telegram очільник відомства Сергій Шкарлет.
Рекомендація для шкіл від МОН
Як повідомив Шкарлет, на даний момент, згідно з постановою Кабміну, для шкіл діють такі обмеження:
- заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% учнів і викладачів;
- у школах заборонено проводити вистави, свята, концерти з глядачами і більш ніж для одного класу.
У "червоній зоні" карантину" заборонена робота старшої школи (5-11 класи), дозволяється працювати 1-4 класам і садочкам.
Що рекомендує МОН:
- продовжити при необхідності канікули у школах.
- переводити на дистанційну оствіту 5-11 класи шкіл, а також технікуми і вузи в "жовтих" і "помаранчевих" зонах.
"Насамперед ці обмеження слід застосовувати адміністративно-територіальним одиницям, де перевищено епідемічні пороги захворювання на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - написав Шкарлет.
Що вже вирішили в областях
- Львів переводить 5-11 класи шкіл на дистанційну освіту з 16 березня.
- Одеса перевела старшу школу в онлайн з 15 березня.
- Житомир відправив школярів на канікули.
- Миколаїв з 17 березня відправляє 5-11 класи на дистанційну освіту, а з 22 березня всі школярі Миколаєва йдуть на дострокові двотижневі канікули.
Карантинне зонування
З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, який передбачає поділ країни на чотири зони (червона, помаранчева, жовта і зелена), в залежності від епідситуації. Найбільш жорсткі обмеження, як під час локдауна, вводяться в "червоній зоні". В "помаранчевій зоні" посилення карантину не передбачено, але потрапляння в цю зону сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні і попереджає про ризик потрапляння в "червону зону" з локдауном.
"Жовта зона" передбачає деякі обмеження, зокрема:
- обмежена робота кафе і ресторанів (з 7 ранку до опівночі),
- у транспорті кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості посадочних місць,
- дозволений допуск глядачів на футбольні матчі, але не більше 50% від кількості місць на трибуні,
- масочний режим і дистанція.
"Зелена зона", як анонсували в МОЗ, обмежень не містить, але в неї ще не потрапляла жодна область.
Так, станом на 15 березня, в "червоній зоні" карантину знаходяться:
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Закарпатська область,
- Житомирська область.
В "помаранчевій зоні" знаходяться:
- Київ,
- Вінницька область,
- Донецька область,
- Київська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
В "жовтій зоні" залишаються:
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Запорізька область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Харківська область,
- Херсонська область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається зростання випадків COVID-19. У коментарі РБК-Україна, експерти назвали кілька причин спалаху коронавірусу: сезонний фактор, поширення "британського" штаму коронавірусу і недотримання карантинних обмежень.
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