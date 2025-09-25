Онлайн-сертифікація саперів: Свириденко озвучила особливості

Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".

"Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, - це виїзна перевірка на місці", - зазначається в дописі очільниці уряду.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями.

Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від одного місяця.

Зараз в Україні, за інформацією Юлії Свириденко, зареєстровані 125 операторів, з яких лише 8 - іноземні.

"Україна сьогодні - одна з найбільш замінованих країн світу. Що швидше працюють оператори, то швидше ми повертаємо безпеку в прифронтові регіони, де люди щодня ризикують життям через російські міни", - наголошує голова Кабміну.