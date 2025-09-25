Онлайн-сертификация саперов: Свириденко озвучила особенности

Онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности будет доступна в приложении "Дія".

"Отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственное, что останется офлайн, - это выездная проверка на месте", - отмечается в заметке главы правительства.

Для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит им быстро обмениваться документами и комментариями.

Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от одного месяца.

Сейчас в Украине, по информации Юлии Свириденко, зарегистрированы 125 операторов, из которых только 8 - иностранные.

"Украина сегодня - одна из самых заминированных стран мира. Чем быстрее работают операторы, тем быстрее мы возвращаем безопасность в прифронтовые регионы, где люди ежедневно рискуют жизнью из-за российских мин", - отмечает глава Кабмина.