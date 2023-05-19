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В онлайн-режимі. В РНБО зробили заяву щодо участі Зеленського на саміті G7

Фото: Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В РНБО зробили заяву щодо участі президента Володимира Зеленського на зустрічі лідерів G7. Там заявили, що глава держави приєднається в онлайн-режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки України.

"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", - йдеться в заяві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, сьогодні в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи матеріал Bloomberg про можливий візит Зеленського до Хіросіми сказав таке. Далі пряма мова:

"Хто б сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни.

Що стосується саміту G7, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання наших інтересів".

Варто додати, що перед цим Bloomberg дізналося про те, що глава держави особисто візьме участь у саміті "Групи семи". Крім того, видання повідомило, що президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

При цьому вчора прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда говорив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня. А візьме участь онлайн і виступить вже в цю неділю.

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Володимир ЗеленськийРНБОЯпоніяG7