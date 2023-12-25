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Онлайн-одруження у "Дії". Як подати заяву на реєстрацію шлюбу

Фото: українці можуть одружитись онлайн через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

На порталі "Дія" було запущено послугу, в межах якої українці можуть подати онлайн-заяву на реєстрацію шлюбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

"Одруження онлайн стає ще ближче! Тепер наречені можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії. Навіть нічого ксерити не треба", - зазначають у "Дії".

Як подати заявку про шлюб?

  • Зайдіть на портал "Дія" та авторизуйтеся
  • Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб
  • Заповніть заяву та оберіть деталі церемонії
  • Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
  • Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Далі потрібно лише почекати на електронний лист з деталями від обраного ДРАЦСу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінцифри розробляє можливість подавати через "Дію" заяви про відшкодування збитків або втрат від агресії РФ.

Тим часом в "Дії" вдосконалили послугу заміни водійських прав. Відтепер замовити доставку посвідчення можна на будь-яку зручну адресу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дия