RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Онлайн-женитьба в "Дії". Как подать заявление на регистрацию брака

Фото: украинцы могут жениться онлайн в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На портале "Дія" была запущена услуга, в рамках которой украинцы могут подать онлайн-заявление на регистрацию брака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь невесты могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".

Как подать заявку на брак?

  • Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь
  • Щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке
  • Заполните заявление и выберите детали церемонии
  • Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью
  • Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП

Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ДРАЦСа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минцифры разрабатывает возможность подавать через "Дію" заявления о возмещении ущерба или потерь от агрессии РФ.

Тем временем в "Дії" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія