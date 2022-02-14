Онлайн-голосование и зарплаты в армии: что обсудили на фракции СН с Зеленским

Фракция "Слуга народа" вечером понедельника, 14 февраля, провела заседание с участием президента Украины Владимира Зеленского. Нардепам рассказали о ситуации вокруг Украины, а также они обсудили, чем займется Рада на этой неделе.

Так, Александр Качура сообщил, что депутаты поднимали вопрос законопроектов об экономическом паспорте украинца.

"Эти документы ожидают первого чтения. Кроме того, мы обсуждали то, что не нужно сеять панику. Нас проинформировали, что ситуация в Украине под контролем, и призвали обеспечить максимальную явку в зале и сосредоточиться на парламентской работе", - отметил нардеп.

Он добавил, что фракция также рассматривает возможность того, чтобы временно ввести онлайн-голосование во время пленарных заседаний парламента.

"Поднимался вопрос о том, чтобы временно обеспечить депутатам, больным COVID-19, возможность дистанционного голосования в Раде. Возможно, появится такая опция: если ты заболел "ковидом", то ты сможешь проголосовать онлайн во время заседания в зале Рады", - уточнил Качура.

Как пояснил нардеп Егор Чернев, для обеспечения онлайн-голосования нужно будет еще внести изменения в законодательство.

"Это исключительно для того, чтобы во время пандемии депутаты, которые на больничном или находятся в командировке, имели возможность подключиться онлайн. Их выведут онлайн на экран в зале. И так они смогут проголосовать", - сказал нардеп.

Чернев отметил, что фракции не предоставили никаких новых данных по эскалации со стороны России. Он уточнил, что о каких-либо законопроектах, касающихся минских договоренностей, на заседании речь не шла. Что касается увеличения обеспечения военнослужащим, то оно будет запланировано на уровне 30% уже с марта этого года, отметил Чернев.

"Мы планировали увеличение обеспечения военнослужащим с 1 января 2023 года. Сейчас мы переносим это на 1 марта 2022 года - на 30%", - пояснил нардеп.

Нардеп Евгения Кравчук рассказала РБК-Украина, чем парламент планирует заниматься на этой пленарной неделе. По ее словам, среди приоритетов - принятие закона о повышении ренты за газ. Вырученные за счет этого средства планируется тратить на несколько направлений:

помощь подразделениям территориальной обороны;

повышение зарплат военным и учителям;

финансирование программы еПоддержка;

поддержка "Нафтогаза" для прохождения уже следующего отопительного сезона 2022-23 годов.

Также Рада должна рассмотреть законопроект об экономическом паспорте украинца.