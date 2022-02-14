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Онлайн-голосування та зарплати в армії: що обговорили на фракції СН з Зеленським

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:10
Онлайн-голосування та зарплати в армії: що обговорили на фракції СН з Зеленським Фото: фракція "Слуга народу" провела засідання в понеділок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Фракція "Слуга народу" ввечері понеділка, 14 лютого, провела засідання за участі президента України Володимира Зеленського. Нардепам розповіли про ситуацію довкола України, а також вони обговорили, чим займеться Рада цього тижня.

Про це РБК-Україна розповіли народні депутати від "Слуги народу".

Так, Олександр Качура повідомив, що депутати підіймали питання законопроектів про економічний паспорт українця.

"Ці документи очікують на перше читання. Крім того, ми обговорювали те, що не потрібно сіяти паніку. Нас проінформували, що ситуація в Україні під контролем, і закликали забезпечити максимальну явку в залі і зосередитися на парламентській роботі", - зазначив нардеп.

Він додав, що фракція також розглядає можливість того, щоби тимчасово ввести онлайн-голосування під час пленарних засідань парламенту.

"Підіймалося питання про те, щоби тимчасово забезпечити депутатам, що хворі на COVID-19, можливість дистанційного голосування в Раді. Можливо, з'явиться така опція: якщо ти захворів на "ковід", то ти зможеш проголосувати онлайн під час засідання в залі Ради", - уточнив Качура.

Як пояснив нардеп Єгор Чернєв, для забезпечення онлайн-голосування потрібно буде ще внести зміни до законодавства.

"Це виключно для того, щоби під час пандемії депутати, які на лікарняному чи перебувають у відрядженні, мали можливість під'єднатися онлайн. Їх виведуть онлайн на екран у залі. І так вони зможуть проголосувати", - сказав нардеп.

Чернєв зазначив, що фракції не надали ніяких нових даних щодо ескалації з боку Росії. Він уточнив, що про будь-які законопроекти, що стосуються мінських домовленостей, на засіданні мова не йшла. Що стосується збільшення забезпечення військовослужбовцям, то воно буде заплановане на рівні 30% вже з березня цього року, зазначив Чернєв.

"Ми планували збільшення забезпечення військовослужбовцям з 1 січня 2023 року. Зараз ми переносимо це на 1 березня 2022 року - на 30%", - пояснив нардеп.

Нардеп Євгенія Кравчук розповіла РБК-Україна, чим парламент планує займатися на цьому пленарному тижні. За її словами, серед пріоритетів - ухвалення закону про підвищення ренти за газ. Виручені за рахунок цього кошти планується витрачати на кілька напрямків:

  • допомогу підрозділам територіальної оборони;
  • підвищення зарплат військовим та вчителям;
  • фінансування програми єПідтримка;
  • підтримка "Нафтогазу" для проходження вже наступного опалювального сезону 2022-23 років.

Також Рада має розглянути законопроект про економічний паспорт українця.

Нагадаємо, законопроект про підвищення зарплат в армії планують проголосувати у першому читанні вже цього тижня.

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