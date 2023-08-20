Онлайн чи офлайн. Як працюватимуть школи з 1 вересня і чи є план на випадок блекауту

Другий рік поспіль українські школи працюватимуть в умовах війни. З 1 вересня уроки проводитимуть онлайн, за партами чи в комбінованому форматі – в залежності від рівня загрози для кожного регіону. Щоб створити безпечні умови для навчання, заклади освіти готують укриття та сценарії на випадок відключень світла.

РБК-Україна розповідає, як буде організовано освітній процес у школах під час війни.

Три формати навчання

Новий навчальний рік 2023/2024 стартує в Україні в трьох форматах. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, навчання буде організовано в приміщеннях шкіл, онлайн, або в комбінованому форматі. А в якій саме формі – обиратимуть місцеві органи влади. Рішення будуть ухвалювати з урахуванням загроз воєнного часу в кожній окремій громаді.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. В залежності від рівня загроз будуть ухвалювати формат навчання – очний, онлайн чи змішаний", – зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде.

Фото: для безпеки дітей у школах обов'язково облаштують укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)

Головна вимога для переходу з онлайну за парти

Офлайн чи змішане навчання з 1 вересня буде можливим лише в тих школах України, які будуть обладнані укриттями на випадок повітряних атак.

У Міністерстві освіти прогнозують, що 80-85% закладів середньої освіти зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.

Йдеться про населені пункти у відносному тилу, адже в регіонах, що знаходяться у зонах бойовий дій, або в радіусі досяжності ракет С-300 та РСЗВ місцева влада не схвалила переходу в офлайн.

Наприклад, у Херсонській, Донецькій областях в ОВА вже заявили про неможливість роботи шкіл в очному форматі через складні безпекові умови.

Те саме стосується і закладів вищої освіти та коледжів. МОН рекомендувало їм максимально перейти до аудиторного формату занять за умови наявності укриттів, та в закладах які знаходяться на територіях, де немає небезпеки артилерійського обстрілу або ударів ракет С-300.

Уроки в метро, спільні класи, автобуси до школи: особливості навчального року в регіонах

В Києві школи готують до офлайну. Укриттями забезпечено 91% закладів середньої освіти. За даними КМВА, заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць. Крім того, до кінця року в столиці збираються побудувати окремі підземні укриття на території декількох шкіл.

Фото: понад 90% шкіл столиці працюватимуть офлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Дніпрі рішення про формат навчання школярів прийматимуть їх батьки. В очному форматі працюватимуть лише заклади освіти з укриттями, де навчатимуться діти з різних шкіл. Освітній процес організують в дві зміни.

В Харкові через складну безпекову ситуацію заклади освіти не відновлять роботу в звичному режимі. Для молодших класів уроки проходитимуть в метро. Для цього на станціях обладнають спеціальні приміщення.

Потенційно в регіоні розглядається змішаний формат роботи шкіл. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині планують перейти до комбінованого формату навчання 11 шкіл, 5 вишів, та 18 дитсадків, проте це стане можливим лише у разі відповідності укриттів вимогам безпеки

В Одесі обладнали укриття в більшості шкіл, куди організують автобуси із закладів освіти де сховищ немає. Як повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак, з 1 вересня 2023 в очному форматі в Одеській області працюватиме 641 школа, тобто 88% від загальної кількості шкіл.

У Хмельницькій області більше 90% шкіл повернуться до очних уроків із 1 вересня. 517 з 544 шкіл області мають власні облаштовані укриття або орендують їх. В тих громадах, де іх немає, діти навчатимуться дистанційно, розповіла директорка департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Дарія Басюк "Суспільному".

Львівські школи планують розпочати роботу у форматі офлайн, ідентично до минулого року. "Онлайнове навчання може бути тимчасовим і не дає ефекту. Тому ми робитимемо все можливе та неможливе. Школи всі відповідним чином обладнані, є укриття", – зазначив міський голова Андрій Садовий.

В Миколаєві розглядають можливість відкриття шкіл та дитсадків, проте першочерговим залишається вирішення питання безпеки. "Всі ми хочемо, щоб було офлайн навчання, особливо це стосується дитячих садків, тому що людям треба працювати, в тому числі першочергово на нашу перемогу і залишати десь дітей", – розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

На Запоріжжі планують запровадити змішану форму навчання. Лише онлайн уроки будуть в школах громад, де ведуться активні бойові дії, а в обласному центрі заклади освіти працюватимуть в комбінованому режимі, за умови наявності облаштованих укриттів.

Фото: в Запоріжжі школам рекомендують проводити уроки в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, остаточне рішення про кількість закладів, які зможуть працювати у змішаному режимі, оголосять після перевірки ДСНС 25 серпня.

Водночас з огляду близькість до лінії фронту та обстріли С-300 таким школам рекомендують організовувати уроки безпосередньо в приміщеннях укриттів та обмежити час перебування в школі, лише на те, що потребує очного спілкування.

Як школи готуються до блекаутів

Окрім небезпеки безпосередньо від повітряних атак існує ймовірність тривалих відключень світла, води, опалення, якщо російські війська цієї осені поновлять удари по об'єктах критичної інфраструктури.

Минулого року через відключення світла в школах проводили уроки в світлий проміжок доби, зимові канікули були довшими.

Подібні умови можуть бути і цього року на випадок складної ситуації в енергетиці. Так, заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко розповів, що в школах можуть оголосити канікули, як і минулого року.

"Що стосується закладів освіти, якщо ще раз я кажу, буде брак потужностей, то це означає, що школи можуть піти на канікули, як було цього року, на початку цього року", – пояснив чиновник.

Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, школи Одеської області окрім укриттів перевірятимуть на наявність альтернативних джерел живлення на випадок відключення електроенергії.

У Дніпрі в разі блекаутів готові коригувати освітній процес за прикладом минулого року (зміни в розкладі, доопрацювання матеріалу в асинхронному режимі). Заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко наголосила, що на випадок відключень води в кожній школі зроблять запаси технічної води, а в укриттях – питної.