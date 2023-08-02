Керування дронами і не тільки. МОН оновить шкільну дисципліну "Захист України"

Шкільну дисципліну "Захист України" планують оновити та актуалізувати. Предмет має бути корисним і цікавим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового .

"Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет - корисним та цікавим", - йдеться у заяві.

На що є запит

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит.

Пілотний проект

"Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни - реалізовуватимемо у школах з різних областей", - сказав міністр.

За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.

"Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - пояснив Лісовий.

Навчальний рік під час війни

Нещодавно у Міністерстві освіти дали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023-2024 роках. А також щодо формату навчання.

Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

Школярів у Київській області готують до виходу на навчання офлайн. Для цього проводять відповідні безпекові заходи.