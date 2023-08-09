В Харкові розглядають можливість навчання в метро: як це працюватиме

Як відзначила Деменко, більше 20% батьків прагнуть повернутись до офлайн-навчання. Наразі вже існує бачення того в яких саме локаціях це вдасться реалізувати й протягом наступних кількох тижнів з'являться перші подробиці того, як це працюватиме.

"Зараз є ідея, є бачення, є алгоритм впровадження, ми вже знаємо, як. Дуже хочеться, щоб ця ідея була реалізована і щоб ми зробили перший крок до змішаного навчання, а далі буде", - розповіла Деменко додавши.

Чи вдалось би розмістити дітей в укриттях?

За словами директора департаменту освіти Харківської міської ради, торік в місті вдалось капітально підготувати 51 укриття. Наразі готуються ще 15 укриттів, які також будуть забезпечені пожежною сигналізацією, вбиральнями, вентиляцією та системою сповіщення. Після їх підготовки, цих укриттів було б достатньо, щоб навчати тих дітей, чиї батьки бажають офлайну.

"І потім поетапно готуватимемо інші. Вони теж у нормальному стані, але капітально не ремонтувалися, вони придатні, швидше, для того, щоб переховуватись, а от у 66 можна буде навчатися", - пояснила Деменко.

Чи облаштовуватимуть приміщення в метрополітені?

Деменко розповіла, що приміщення будуть облаштовані в повноцінні класи з шумоізоляцією, рекуперацією повітря, а також відремонтованими вбиральнями. Також окрім вчителів будуть й вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітьми прийти до класу, сходити в туалет та з іншими питанням.

"Тому ми продумали все-все-все до найменших подробиць. І це будуть повноцінні класи, але зібрані з усього міста - якась дитина з однієї школи, якась дитина - з іншої. Ми це теж продумали, бо воєнний час дозволяє нам тимчасово дитину перевести зі школи в школу", - відзначила Деменко.

Коли розпочнеться навчання в метро?

"Щойно ми підготуємо, організуємо, може, це буде не 1 вересня. Зараз законодавство нам так дозволяє - і розпочинати, і закінчувати навчальний рік не обов’язково 1 вересня та 1 червня. Тому, як тільки ми все організуємо так, щоб були санітарні умови, щоб були всі-всі-всі підстави, то розпочнемо навчання вже в цьому навчальному році", - додала директора департаменту освіти Харківської міської ради.