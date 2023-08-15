Як працюватимуть школи Львова та чи є план на випадок блекауту: що каже Садовий

Школи у Львові із 1 вересня планують розпочати роботу у форматі офлайн. Щодо готовності міста у разі імовірного блекауту, то роботи також ведуться, але є певні побоювання.

Як місто готується до осінньо-зимового періоду та про роботу шкіл в коментарі РБК-Україна розповів мер Львова Андрій Садовий.

Підготовка на випадок блекауту

На питання щодо того, як готується Львів на випадок блекауту у разі російських атак на енергетику, міський голова висловив побоювання та пояснив чому.

"Якщо говорити про енергетику, то я маю певні переживання. Про це ми говорили із прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), і з міністром енергетики (Германом Галущенко - ред.), очікуємо його візит наступного тижня до Львова. Тому що минулої зими дуже багато було уражень підстанцій. І я маю переживання як ми пройдемо цей наступний осінньо-зимовий період", - розповів Садовий.

При цьому він наголосив, що відповідні роботи у місті тривають, але загалом необхідно прискорити темпи підготовки.

"У нас 6000 тисяч укриттів. І з них 1500 мають відповідні обладнані пункти обігріву всередині. Також всі організації, установи мають потужну дизель-генерацію. Наші медичні установи мають ще й запасну. Робота ця зроблена. Зараз ми підсилюємося. Але важливо, щоб на рівні держави з точки зору енергетичних потужностей була активніша позиція", - додає Садовий.

Робота шкіл

За словами міського голови, ідентично як і минулого року, у Львові планують розпочати роботу шкіл у форматі офлайн.

"Тому, що онлайнове навчання може бути тимчасово і не дає ефекту. Тому ми будемо робити все можливе і неможливе. Школи всі відповідним чином обладнані, є укриття", - сказав Садовий.

Він додав, що наразі йдуть останні фази приготування шкіл, проводиться перевірка. Втім роботи є об'ємними.

Як Україна готується до осінньо-зимового періоду

Нагадаємо, за оцінками "Укренерго" наразі достеменно не відомо, чи будуть блекаути цієї зими. Оскільки все залежить від того, чи вдасться РФ до нових ракетно-дронових атак по енергетиці України восени та взимку, як це було минулого сезону.

Однак в ГУР МО не виключають що повторення такого сценарію можливе. Тож в Міненерго радять готуватися до опалювального сезону. Зокрема, не варто позбавлятися генераторів, або ж можна придбати їх.

Щодо формату навчань у школах України, то як вирішив уряд, у регіонах мають окремо ухвалювати рішення відповідно до безпекової ситуації.

Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, залежно від рівня загроз будуть такі формати навчання: очний, онлайн або змішаний.

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